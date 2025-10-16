الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

"الشعبة الإماراتية" تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

16 أكتوبر 2025 14:11

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 151 للاتحاد، والدورة 216 للمجلس الحاكم، التي ستعقد في مقر الاتحاد بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار " التمسك بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات".
ويضم وفد المجموعة المشارك في الاجتماعات، كل من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ووفق جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، سيتم انتخاب رئيس الجمعية للدورة الحالية، واستعراض تقارير نشاط رئيسة الاتحاد، واللجنة التنفيذية، والأمين العام، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ ومناقشة الموضوع العام.
كما سيناقش المجلس الحاكم الوضع المالي للاتحاد، والموازنة الموحدة لعام 2026، وتعيين المدققين الداخليين، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي والقواعد الداخلية، والتحضير للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، ومتابعة تنفيذ الموضوعات ذات الأولوية للعام 2025، وانتخابات اللجنة التنفيذية.
وسيشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية والمجموعات ذات الموضوعات المتخصصة، ومنتدى النساء، ومنتدى الشباب، وجمعية الأمناء العامين.

المصدر: وام
سويسرا
جنيف
الشعبة البرلمانية الإماراتية
