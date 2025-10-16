الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في أوغندا
16 أكتوبر 2025 14:23

ترأّس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 15 و16 أكتوبر 2025، تحت شعار: "تعزيز التعاون من أجل الازدهار العالمي المشترك".شارك في الاجتماع، وزراء خارجية وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وناقش المجتمعون عدداً من القضايا الدولية ذات الأولوية، من بينها السلم والأمن، التنمية الاقتصادية، العمل المناخي، والتعاون متعدد الأطراف.وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال الجلسة الوزارية كلمة الدولة، وأكد فيها التزام دولة الإمارات الراسخ بمبادئ حركة عدم الانحياز، وشدد على أهمية تعزيز الحوار الدولي، والشراكات، والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش الاجتماع، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع انعكاساً لنهجها القائم على الدبلوماسية، وتأكيداً على التزامها بتعزيز الشراكات الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات.

