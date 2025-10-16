الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يطلع على مستجدات المشاريع والمبادرات الرقمية لشرطة دبي

16 أكتوبر 2025 15:54

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مستجدات المشاريع والمبادرات الرقمية لشرطة دبي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال اجتماع للاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الرقمية لشرطة دبي، وجهنا فريق شرطة دبي بالعمل على أن تكون أفضل جهاز شرطة في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات نوعية للمجتمع وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما وجهنا بالتوسّع في برامج التدريب المتخصصة بالتقنيات المستقبلية لبناء أفضل منظومة أمنية من نوعها بجهود المخلصين من أبناء الوطن».
وأضاف سموه: «توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة وجودة حياة المواطن والمقيم والزائر هي أولوياتنا التي نضمن بها ريادة دبي المستقبلية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
