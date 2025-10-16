الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يهنئ رزان المبارك على إعادة انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

16 أكتوبر 2025 18:54

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، سعادة رزان خليفة المبارك على إعادة انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نهنئ سعادة رزان خليفة المبارك على إعادة انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لفترة ثانية على التوالي».
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «يُعد هذا الإنجاز مصدر فخر يعكس إصرار وكفاءة أبناء الإمارات. ويؤكد هذا التقدير العالمي مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للدبلوماسية البيئية والعمل المناخي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رزان خليفة المبارك
رزان المبارك
حمدان بن زايد
إعادة انتخاب
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
