علوم الدار

برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد الظفرة للتمور ينطلق غداً

برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد الظفرة للتمور ينطلق غداً

16 أكتوبر 2025 19:13
16 أكتوبر 2025 19:13

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق غداً الجمعة فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور بدورته الرابعة وتستمر حتى 26 أكتوبر بمدينة زايد في منطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وبشراكة استراتيجية من "مجموعة سرح"، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشتمل المهرجان على 21 مسابقة خصصت لها 173 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 5 ملايين و559 ألفاً و500 درهم، تشمل مزاينات التمور، ومسابقات العسل، والطبخ، وتغليف التمور، والرسم، والتصوير.
تحل المملكة المغربية كضيف شرف للمهرجان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في القطاعات الحيوية والزراعية من خلال القرية المغربية للتمور وهي مساحة لعرض التمور المغربية أمام الجمهور، وتعد منفذاً للبيع المباشر لزوار المهرجان والراغبين باقتناء التمر المغربي، وذلك في إطار استضافة المغرب.
كما يشهد المهرجان يومياً تنظيم "مزاد التمور" الذي يتم فيه عرض التمور الإماراتية أمام الزوار والمهتمين باقتناء التمور الفاخرة من خلال المزايدة على طاولات عرض التمور.
كما يضم المهرجان "قرية العسل" التي تهدف لدعم المنتجين وأصحاب المصانع والمناحل من أجل تحفيز الإنتاج المحلي من العسل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المهرجان للتعرف إلى أصناف العسل الإماراتي وخصائصه.
وتتخلل المهرجان فعاليات تراثية وترفيهية وتوعوية متنوعة وعروض للفنون الشعبية، ومعرضان للصور واللوحات الفنية، وحرف تراثية، ومحاضرات وورش موجَّهة لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب محلات بيع التمور ومنتجاتها والأدوات الزراعية، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تقدم عبر أجنحتها برامج تفاعلية وتوعوية للمزارعين والزوّار، وتعرض خدماتها وابتكاراتها في المجال الزراعي.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
