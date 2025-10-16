محمد بن راشد يبارك لرزان المبارك إعادة انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

بارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرزان خليفة المبارك إعادة انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نبارك للأخت رزان خليفة المبارك انتخابها رئيسةً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لدورة جديدة».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «فخور بقيادة إماراتية لهذا القطاع العالمي.. ثقة متجددة من أكثر من 1400 مؤسسة دولية منضوية تحت مظلة المنظمة … ثقة بكوادرنا التي صنعتها دولة الإمارات عبر أكثر من خمسين عاماً».

