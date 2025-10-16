الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يبارك لرزان المبارك إعادة انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

محمد بن راشد يبارك لرزان المبارك إعادة انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
16 أكتوبر 2025 20:03

بارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرزان خليفة المبارك إعادة انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نبارك للأخت رزان خليفة المبارك انتخابها رئيسةً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لدورة جديدة». 
وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «فخور بقيادة إماراتية لهذا القطاع العالمي.. ثقة متجددة من أكثر من 1400 مؤسسة دولية منضوية تحت مظلة المنظمة … ثقة بكوادرنا التي صنعتها دولة الإمارات عبر أكثر من خمسين عاماً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
رزان خليفة المبارك
رزان المبارك
إعادة انتخاب
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
