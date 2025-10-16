الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي.. نقلة نوعية في الاستجابة للطوارئ

أبوظبي.. نقلة نوعية في الاستجابة للطوارئ
17 أكتوبر 2025 01:03

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالشراكة مع «K2» آليتها الذكية متعددة المهام «رعد»، أمس، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» بمركز دبي التجاري العالمي. 
وتمثّل «رعد» نقلة نوعية في منظومات الاستجابة للطوارئ، وتجمع بين الذكاء الصناعي، والروبوتات والطائرات المسيّرة، ضمن منصة قيادة وتحكم متنقلة، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة، ودقة التنسيق الميداني خلال حالات الطوارئ.
وتتميّز «رعد» بنظام دفع رباعي يتيح لها التحرك في البيئات الوعرة، مع منصة قيادة وتحكم ذكية، تتيح مراقبة المهام، وتوجيه الفرق الميدانية في الوقت الفعلي.
كما تضم حاويتين للطائرات المسيّرة مجهزتين بمواد إخماد حرائق يمكنهما احتواء الحرائق في مراحلها الأولى، إلى جانب روبوت رباعي الأرجل قادر على التحرّك في المناطق الخطرة أو الضيقة لتنفيذ مهام التفتيش والاستطلاع قبل دخول فرق الإطفاء.

الروبوتات
الدرون
أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس
معرض جيتكس
آخر الأخبار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
الرياضة
جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن في بنغازي
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©