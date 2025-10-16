الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأعلى للأمومة والطفولة» يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أوساكا اليابانية

الريم الفلاسي تتسلم هدية من الجامعة على هامش الزيارة (وام)
17 أكتوبر 2025 01:02

أوساكا (وام) 

بحث المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سبل تعزيز التعاون مع جامعة أوساكا اليابانية، خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج تنمية الأمومة والطفولة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، إلى مقر الجامعة في مدينة أوساكا اليابانية، حيث اطلعت على مجموعة من البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية والمجتمعية التي تحتضنها الجامعة.
وشاركت الفلاسي في طاولة مستديرة بحضور عدد من أعضاء الهيئات التدريسية في جامعة أوساكا، حيث تعرفت على جهود «المدرسة العليا المشتركة لتنمية الطفل» (UGSCD) في الجامعة.
وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الصحة النفسية للأطفال، حيث أطلقت العام الماضي «منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية» برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلاقاً من الإيمان بأن الصحة النفسية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع السليم القادر على مواكبة متطلبات الحداثة والتطور.
وعقب الطاولة المستديرة، قامت الريم بنت عبدالله الفلاسي بجولة في مرافق الجامعة المختلفة، تفقدت خلالها مركز الابتكارات الطبية والأبحاث العلمية، ومستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا الذي يضم العديد من الأقسام الطبية المتخصصة.

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
اليابان
أوساكا
الريم الفلاسي
الإمارات
