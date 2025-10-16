الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سالم بن عبدالرحمن القاسمي يفتتح معرض إثراء للتوظيف

سالم بن عبدالرحمن خلال جولته في أروقة المعرض (وام)
17 أكتوبر 2025 01:03

الشارقة (وام) 

افتتح الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، أمس، معرض «إثراء» للتوظيف المتخصص في القطاع المالي والمصرفي، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وينظم المعرض معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة.
ويهدف إلى تعريف المواطنين والمواطنات بفرص العمل الواعدة في القطاع المالي، وتعزيز خبراتهم حول اتجاهات أسواق العمل، وزيادة نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة.
وتجول الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أروقة المعرض، وتعرف على ما تقدمه الجهات المشاركة من فرص وظيفية وتدريبية تستهدف الكوادر الوطنية. واستمع رئيس مكتب سمو الحاكم إلى شرح حول البرامج والمبادرات في دعم التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية. ويشارك في المعرض أكثر من 100 مؤسسة من أبرز المصارف والجهات المالية في الدولة، ويوفر أكثر من 700 فرصة عمل للكوادر الوطنية في تخصصات حيوية ومتقدمة.
حضر افتتاح المعرض كل من عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المسؤولين.

معرض إثراء للتوظيف
معهد الإمارات المالي
الشارقة
سالم بن عبدالرحمن القاسمي
الإمارات
