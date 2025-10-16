«شرطة أبوظبي» تطلع وفداً من أكاديمية شرطة دبي على تأهيل مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت شرطة أبوظبي وفداً من أكاديمية شرطة دبي، برئاسة العميد ناصر حميد الزري، نائب مدير الأكاديمية، على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة التأهيل الشرطي بقطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في مجال تدريب مجندي الخدمة الوطنية في دورتهم الـ24.

وكان في استقبال الوفد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط، وتم استعراض آلية وخطط استقبال المجندين، والبرامج التدريبية والتعليمية المخصصة لهم، إضافة إلى شرح مفصل حول مهام واختصاصات الإدارة والجهود المبذولة لإكساب المجندين المهارات والمعارف الشرطية والقيادية اللازمة لأداء واجباتهم بكفاءة واحترافية.

وقام الوفد بجولة ميدانية شملت مرافق الإدارة، اطلع خلالها على العيادة، وسكن الطلاب، والمخازن والمستودعات، والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث الأنظمة التعليمية، والمرافق الرياضية، وميدان الرماية، إلى جانب قسم التعليم ومركز التعليم المبتكر، حيث تعرّف على التجهيزات المتطورة التي تسهم في تطوير بيئة التدريب والتعليم وتعزيز جاهزية المتدربين.