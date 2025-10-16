الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية العين تطلق حملة تفتيشية تستهدف 59 مدرسة وحضانة

بلدية العين تطلق حملة تفتيشية تستهدف 59 مدرسة وحضانة
17 أكتوبر 2025 01:03

العين (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين، ممثلة بإدارة الصحة العامة، حملة تفتيشية شاملة على المدارس والحضانات في منطقة العين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع. وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام المنشآت التعليمية بالاشتراطات الصحية المعتمدة المتعلقة بجودة مياه الشرب العامة.
وأوضح هزام الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن الحملة الرقابية الجديدة تستهدف 59 مدرسة وحضانة في المنطقة، وتشمل تنفيذ زيارات تفتيشية ورقابة صحية على مختلف أنظمة ومصادر مياه الشرب العامة.
وأكد الظاهري أن فرق التفتيش قامت بالتحقق من برادات مياه الشرب لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية، من خلال متابعة نظافة مرشحات المياه وسلامة التمديدات الكهربائية، إضافة إلى التأكد من كفاءة عمليات التطهير والتعقيم.
وأضاف: «إن الرقابة امتدت أيضاً إلى أحواض السباحة العامة بهدف التأكد من مطابقتها معايير الصحة العامة، عبر متابعة جودة وسلامة المياه المستخدمة، وكفاءة أنظمة التدوير والتصريف، والتأكد من توافر منقذين معتمدين في المواقع».

