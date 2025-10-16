«البلديات والنقل» تواصل تطوير مسارات الدراجات الهوائية

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل دائرة البلديات والنقل، تنفيذ شبكة مسارات الدرّاجات الهوائية، مستهدفةً مناطق جديدة على امتداد شارع مبارك بن محمد، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتشجيع أنماط التنقل المستدام.

ويأتي تنفيذ شبكة مسارات الدرّاجات الهوائية في أبوظبي، في إطار تطبيق استراتيجية نمط المعيشة، التي تمكنت خلال مرحلتها الأولى من تطوير نحو 120 كم من مسارات المشي، و283 كم من مسارات الدراجات.

وتتضمن استراتيجية نمط المعيشة خلال مرحلتها المقبلة، تنفيذ باقة من المشاريع الجديدة تشمل بنى تحتية أساسية وتكميلية، مثل، مسارات الدراجات الهوائية والأعمال التجميلية، وأعمال الطرق الهادفة إلى تعزيز الربط بين المدن والأحياء، إضافة إلى رفع جودة الأصول القائمة وأساليب التفاعل مع مختلف أفراد المجتمع، حرصاً على تلبية جميع احتياجاتهم، إلى جانب إنشاء مرافق ترفيهية تضم حدائق وملاعب رياضية، ومنشآت صحية وتعليمية كالعيادات والمدارس والحضانات، ومرافق مجتمعية كالمجالس وصالات المناسبات، وأخرى خدمية كمراكز الدفاع المدني ومظلات انتظار الحافلات، وفقاً لأعلى المعايير.

وتُغطي شبكة مسارات المشاة والدراجات الهوائية، العديد من المناطق الحيوية في مدينة أبوظبي، بما في ذلك الأحياء السكنية والمرافق العامة والمواقع السياحية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة حضرية أكثر أماناً، والتحول نحو نمط حياة أكثر نشاطاً وترابطاً، ودعم أنماط الحياة الصحية.

وأكدت الدائرة استمرارها في تنفيذ المزيد من المسارات ضمن مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الحضرية لإمارة أبوظبي، التي تضع في أولوياتها تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام، وتوفير خيارات تنقل متكاملة وآمنة وصديقة للبيئة.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام حكومة أبوظبي بتوفير مدن ذكية ومتكاملة تُراعي احتياجات السكان والزوار، وتُسهم في جعل التنقل اليومي أكثر راحة وجودة، بما يدعم رؤية الإمارة لتكون من بين أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة والاستدامة.

وأكدت الدائرة، أن الاستثمار في البنية التحتية، هو استثمار في المستقبل، حيث يُشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة، وتُلبّي تطلعات المجتمع نحو مدن ذكية ذات مميزات بيئية ومعيشية، وفق أفضل المعايير.

وخلال الأعوام الماضية، طبقت الدائرة مجموعة من المتطلبات واللوائح لدعم راكبي الدراجات الهوائية، لتحقيق التنقل الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها وسيلة للتنقل، وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي.

وتعمل الدائرة من خلال مركز النقل المتكامل بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي والشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات، بما في ذلك توفير العديد من المسارات الآمنة والمخصصة لركوب الدراجات في إمارة أبوظبي.