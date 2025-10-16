الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات والصين تعززان التعاون في مجالي الرقابة والتدقيق

حميد أبوشبص خلال توقيعه مذكرة التفاهم مع «هو كاي» (وام)
17 أكتوبر 2025 01:03

بكين (وام)

زار معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، الصين على رأس وفد من الجهاز، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة، والتدقيق، والنزاهة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
وتخلل الزيارة الرسمية، عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، شملت معالي ليو شُوِيشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، نائب مدير اللجنة الوطنية للإشراف، ومعالي فو كاي، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، نائب مدير اللجنة الوطنية للإشراف. وتم خلال الاجتماعات، بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي لتطوير آليات التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بما يرسخ قيم الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
كما التقى معالي رئيس الجهاز، معالي هو كاي، المراجع العام لمكتب التدقيق الوطني الصيني، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الجانبين؛ تهدف إلى ترسيخ التعاون في المجالات الرقابية، وتبادل المعرفة الفنية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في تطوير الكفاءات المهنية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية في كلا البلدين. وتضع المذكرة إطاراً عملياً للتعاون المستدام بين الجهازين من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجالات المراجعة والتدقيق، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والإداري.
وتُعد مذكرة التفاهم محطة جديدة في مسار التعاون الإماراتي الصيني، وتجسيداً للرؤية المشتركة نحو بناء منظومة رقابية متقدمة تسهم في دعم التنمية المستدامة.

