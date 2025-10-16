الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ولي عهد السعودية

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ولي عهد السعودية
16 أكتوبر 2025 21:03

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لمشاركة دولة الإمارات في معرض إكسبو الرياض 2030، والمقرر عقده خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 وحتى 31 مارس 2031، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".
تسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، اليوم خلال استقباله سعادة السفير سلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن اللويحان العنقري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض آفاق العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

أخبار ذات صلة
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
رسالة خطية
محمد بن سلمان
