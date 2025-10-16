الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تطلق مشروعاً لإعادة تأهيل الأعشاب البحرية

«بيئة أبوظبي» تطلق مشروعاً لإعادة تأهيل الأعشاب البحرية
17 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع شركة «توتال للطاقات»، ضمن استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي، مشروعاً رائداً لاستزراع وإعادة تأهيل الأعشاب البحرية، ما يعد خطوة محورية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية في أبوظبي، ودعم دورها الرائد عالمياً في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
يؤكد المشروع الذي يستمر لعام واحد التزام هيئة البيئة – أبوظبي بتطوير أفضل الممارسات لإعادة تأهيل موائل الأعشاب البحرية، ما يسهم في صون أنظمة الكربون الأزرق وتنميتها.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تجسد مبادرتنا لاستزراع وإعادة تأهيل الأعشاب البحرية التزام أبوظبي بالحفاظ على تراثها الطبيعي ومعالجة التحديات البيئية العالمية. ومن خلال الابتكار والتعاون والعمل القائم على العلم، يعمل هذا المشروع على إعادة تأهيل الموائل وتعزيز قدرتنا على حماية الموارد البحرية الغنية في الإمارة واستدامتها للأجيال المقبلة».

