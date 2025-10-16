محمد القرقاوي: الإمارات تجمع العقول والمبتكرين والخبراء في حوار عالمي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات طورت بيئة ملهمة حاضنة تجمع العقول والمبتكرين والخبراء في حوار عالمي محوره تشكيل مسارات المستقبل، وتعزيز الجاهزية للتحديات التي تحملها التطورات المتسارعة لموجة التكنولوجيا في عصر الذكاء.

وقال معاليه بمناسبة اختتام فعاليات مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، إن المجالس تتبنى رؤى استراتيجية تستعد للمستقبل وتواكب تحولاته المتسارعة، ومنذ إطلاقها قبل أكثر من 16 عاماً تحولت إلى منصة لشراكات استراتيجية، وحاضنة لحراك دولي هادف لتحقيق الازدهار والنمو للمجتمعات، وأصبحت اجتماعاتها سنوياً مناسبة لتشكيل الرؤى الجديدة، وتصميم التوجهات والحلول للتحديات المقبلة، انطلاقاً من فهم مشترك بأن المتغيرات المتسارعة تتطلب توحيد الجهود لبناء رؤية عالمية متجددة ومرنة محورها الإنسان.

وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية: أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تحولت إلى نموذج ملهم للعمل الدولي المشترك الهادف لقيادة التغيير الإيجابي، وإلى قوة دافعة لحوار مفتوح ومستدام وشامل للجميع، مشيراً إلى أن إحدى ثمار هذه الشراكة تتجسد في قصة نجاح مجالس المستقبل العالمية وتحول مخرجاتها إلى عنصر أساسي في تشكيل أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ورسم ملامح التوجهات العالمية الجديدة لمواجهة التحديات.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن الحوار الدولي الموسع الذي تحتضنه مجالس المستقبل العالمية، يمثل دعوة مفتوحة لجميع المعنيين من الحكومات والمنظمات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين وقادة الأعمال في العالم، للمشاركة الفاعلة في جهود صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على إنجاح أي جهد دولي هادف لتسريع وتيرة تحقيق الجاهزية وتعزيز المرونة في استباق التحديات المقبلة.



استشراف آفاق المستقبل

وركزت اجتماعات المجالس في دورتها الحالية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 700 خبير وقائد عالمي من 93 دولة، يمثلون نخبة صناع القرار ورواد الفكر والسياسات والأكاديميين ورواد الأعمال، إلى جانب المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات دولية، على استشراف آفاق المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي العالمي، والاقتصاد، والطاقة، والبيئة، والصحة، والفضاء.

وبلورت الاجتماعات، التي توزعت على 37 مجلساً ناقشت المسارات والتوجهات المستقبلية لستة قطاعات حيوية شملت التكنولوجيا، والبيئة والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد، والصحة، رؤى مشتركة لبناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية تسهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة.



محاور الاجتماعات

استهلت الاجتماعات بجلسة افتتاحية ركزت على أهمية التفكير المرن والتعاون متعدد التخصصات في التعامل مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وأكدت على أن المستقبل يتطلب تطوير آليات جديدة للحوار البناء في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، وترسيخ شراكات قادرة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية تخدم المجتمعات الإنسانية.

وفي مجال التكنولوجيا، سلطت الجلسات الضوء على التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والحوسبة الكمومية، مركزةً على دور الابتكار في تعزيز الأمن الرقمي والاقتصاد المعرفي. وتناولت جلسة «معضلة توسع الذكاء الاصطناعي» التحديات المصاحبة لتطور أنظمة الذكاء المتقدمة، وركزت على تحقيق التوازن بين الأداء التقني والاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة، في إطار بناء منظومات ذكاء اصطناعي قادرة على دعم التنمية البشرية وتعزيز الثقة في الحلول التقنية.

وبحثت جلسة «التكنولوجيا العصبية: نحو التوازن الأمثل» الآفاق الواسعة التي تفتحها هذه التقنيات في علاج الاضطرابات العصبية وتعزيز القدرات الذهنية وجودة الحياة، وركزت على مناقشة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية المصاحبة لهذا التقدم، في إطار تطوير حلول آمنة وعادلة تراعي الاعتبارات الإنسانية وتسهم في رفاه الإنسان.

كما استعرضت جلسة «هل يشكل التنظيم دعماً أم تهديداً؟» التحديات المرتبطة بتسارع التطورات في تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبيولوجيا الاصطناعية، والتي تتجاوز قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، وركزت على استراتيجيات تمكن الحكومات من بناء أنظمة أكثر مرونة وتكيفاً، تتسم برؤية مستقبلية قادرة على إدارة المخاطر المعقدة دون إعاقة مسار الابتكار.

وفي مجال الأمن السيبراني، ناقشت الجلسات الاتجاهات العالمية الجديدة لحماية الفضاء الرقمي، حيث تناولت جلسة «داخل عقل المجرم السيبراني» التحولات في أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب التفكير لدى مرتكبيها. وفي قطاع الاقتصاد، ركزت الجلسات على تأثير التحولات الجيوسياسية والتنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى على معدلات النمو العالمي.

وناقشت جلسة «تنظيم التجارة الدولية وضبط آلياتها» التحديات المرتبطة بالتغيرات في قطاع التجارة وحالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وما نتج عنها من مخاوف أمنية متزايدة.

وعلى مستوى البيئة، تناولت جلسة «أفضل 10 تقنيات واعدة للكوكب» انعكاسات الكوارث المناخية على القطاعات الحيوية وهشاشة سلاسل التوريد العالمية.

وسعياً إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ناقشت جلسة «تعزيز الأمن الغذائي» التحولات التي يقودها الابتكار في إعادة صياغة أساليب الإنتاج والتوزيع.

وفي مجال الطاقة، بحثت جلسة «تجنب التفاوت في سرعة تحول قطاع الطاقة» التحولات المتسارعة في القطاع.

أما في مجال الصحة، فقد سلطت جلسة «ما تكلفة نقص الاستثمار في الصحة؟» الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لضعف الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية.

وعلى مستوى الابتكار العلمي والفضاء، تناولت جلسة «كيف يلهمنا الفضاء لمواجهة تحدياتنا؟» دور أبحاث واستكشاف الفضاء في ابتكار حلول للتحديات العالمية.