لطيفة بنت محمد: «المجالس» تشترك في رؤاها وتوجهاتها مع الأهداف الاستراتيجية للإمارات

دبي (الاتحاد)

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال مشاركة سموّها في فعاليات الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025.

حضر اللقاء، معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن قيادة دولة الإمارات تتبنّى، في رؤاها وتوجهاتها، تعزيز دور الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في بناء منظومات تعاون مؤثرة، تسهم في تشكيل مسارات مستقبلية تنعكس إيجاباً على الدول والمجتمعات.

وقالت سموها، إن مجالس المستقبل العالمية تشترك في رؤاها وتوجهاتها مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، المرتكزة على الاستثمار الأمثل في تطوير التقنيات المتقدمة، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني.