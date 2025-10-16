الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: «المجالس» تشترك في رؤاها وتوجهاتها مع الأهداف الاستراتيجية للإمارات

لطيفة بنت محمد خلال لقائها بورغ برينده بحضور محمد بن راشد بن محمد بن راشد (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال مشاركة سموّها في فعاليات الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025.
حضر اللقاء، معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن قيادة دولة الإمارات تتبنّى، في رؤاها وتوجهاتها، تعزيز دور الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في بناء منظومات تعاون مؤثرة، تسهم في تشكيل مسارات مستقبلية تنعكس إيجاباً على الدول والمجتمعات. 
وقالت سموها، إن مجالس المستقبل العالمية تشترك في رؤاها وتوجهاتها مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، المرتكزة على الاستثمار الأمثل في تطوير التقنيات المتقدمة، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني.

لطيفة بنت محمد
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
المنتدى الاقتصادي العالمي
مجالس المستقبل العالمية
مجالس المستقبل
حكومة الإمارات
آخر الأخبار
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
الرياضة
هاميلتون من الفورمولا-1 إلى الخيول
اليوم 14:12
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
الرياضة
بايرن يستقبل دورتموند في صدام «الكلاسيكر»
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©