لطيفة بنت محمد تلتقي الأعضاء الإماراتيين في مجالس المستقبل العالمية

دبي (الاتحاد)

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء مجالس المستقبل العالمية الإماراتيين الذين يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية، ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، الذي نظمته حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.

وتشهد مجالس المستقبل العالمية التي تضم أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة، يمثلون نخبة القادة وصناع القرار والأكاديميين ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات دولية، مشاركة 38 عضواً من الكفاءات الوطنية في دورة 2025-2026، منهم 26 عضواً جديداً من الكفاءات البارزة والكوادر الإماراتية من صناع القرار والخبراء والكفاءات وأصحاب الاختصاص، و12 عضواً استمرت عضويتهم من الدورة السابقة، ساهموا في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في قيادة جهود استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار لاستباق التحولات العالمية وصياغة مسارات التنمية والازدهار المستدام، وأسهموا في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عالمياً، وتشمل قائمة الأعضاء الجدد نخبة من المسؤولين والخبراء الإماراتيين البارزين.

وتتواصل في الدورة الجديدة لمجالس المستقبل العالمية مشاركة عدد من الكفاءات الإماراتية ذات السجل الحافل في عضوية مجالس متخصصة، وتضم قائمة الأعضاء الإماراتيين المستمرين مع المجالس الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في مجلس مستقبل المناخ وحوكمة الطبيعة، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل في مجلس مستقبل الأنظمة الذاتية، والدكتورة حبيبة الصفار مديرة تنفيذية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في مجلس مستقبل علم الأحياء التوليدي، ودبي بالهول مدير تنفيذي بمؤسسة فكر في مجلس مستقبل التطورات الجيوسياسية، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وخالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في مجلس مستقبل الحوكمة، ومنى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مجلس مستقبل الاستثمار في تعزيز التوازن بين الجنسين، ومحمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك في مجلس مستقبل الطبيعة والأمن، وسالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء.

وتواصل الدكتورة هدى الخزيمي، مديرة مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عضويتهما في مجلس مستقبل الأمن السيبراني.

وتجسد المشاركة الفاعلة للكوادر الإماراتية في مجالس المستقبل العالمية رؤية دولة الإمارات في ترسيخ إسهامها في الجهود الدولية لصناعة المستقبل.