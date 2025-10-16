الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حديقة الحيوان بالعين تسلّط الضوء على جهودها في تعزيز التنوع الحيوي

خلال إحدى الجلسات النقاشية (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
ديوان الرئاسة يعلن عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" في 4 ديسمبر 2025

شاركت حديقة الحيوان بالعين في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، وتأتي هذه المشاركة لتؤكد دور الحديقة في دعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام وغني بالحياة الطبيعية.وخلال المؤتمر، قدّم ممثلو الحديقة سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي استعرضت مبادراتها المستمرة في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض ورفع الوعي بقضايا البيئة. وتضمّنت هذه المبادرات استعراض استراتيجية حفظ غزال الداما (2019 - 2028)، وجهود إدارة أعداد قط الرمال العربي، من خلال مركز الصون الأكبر عالمياً لحماية هذه الفصيلة المهددة بالانقراض، إضافة إلى دراسات حول علاج الأنواع المهددة، واستعراض التطوّر في برنامج الحفاظ على الأفيال الأفريقية داخل الحديقة.
وقال المهندس أحمد عيسى الحراصي، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة: «يشكّل الحفاظ على الحياة البرية جوهر رسالة حديقة الحيوان بالعين منذ تأسيسها، وتجسّد مشاركة فريق العمل في مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة التزامنا العميق بحماية البيئة والحياة الفطرية للأجيال القادمة. كانت هذه المشاركة فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف، وتحفيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية الراهنة».
ويُعد مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من أبرز الأحداث البيئية على مستوى العالم، إذ يجمع تحت مظلته الخبراء وصنّاع القرار والمنظمات الدولية لمناقشة قضايا الاستدامة والحفاظ على الطبيعة، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لإيجاد حلول مشتركة للتحديات البيئية.

