جواهر القاسمي تطلع على مشروع «الممشى» في الشارقة

الشارقة (وام)

زارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أمس، مشروع «الممشى»، التابع لمجموعة ألف، والذي يُعد أحد أبرز المشاريع التطويرية، وأول مجتمع قابل للمشي بالكامل في الإمارة.

تأتي الزيارة في إطار حرص سموها على متابعة المشاريع العمرانية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة، تأكيداً لنهج الإمارة في دعم الابتكار، وتبني مفاهيم التصميم العصري.

واستكشفت سمو الشيخة جواهر القاسمي، خلال جولتها في المشروع، السمات المعمارية المميزة لمجمع «الممشى»، بما في ذلك عناصر الظل الطبيعي في ممرات المشاة، والتصاميم التي تراعي اتجاهات الرياح السائدة، بما يعزز من التهوية الطبيعية وتدفق الهواء لتوفير بيئة أكثر اعتدالاً وراحة للسكان والزوار.

كما شملت الزيارة عدداً من الوجهات الرئيسة داخل المجمع. واطلعت سموها، من إدارة مجموعة ألف على أحدث إنجازات المجموعة، بما في ذلك مستجدات أعمال البناء الجارية، وخطط تسليم المشاريع المقبلة، إلى جانب الجهود الرامية لاستقطاب علامات تجارية بارزة في قطاعي التجزئة والمطاعم والمقاهي.

وقال عبدالله الحريمل، عضو مجلس إدارة مجموعة ألف: «تشرفنا بزيارة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى المشروع والتي تجسد الرؤية الطموحة للإمارة في بناء مجتمعات سكنية مبتكرة وشاملة ومستدامة، حيث يعكس (الممشى) فلسفة الشارقة في تطوير مجتمعات عمرانية متوازنة تجمع بين الابتكار والاستدامة».