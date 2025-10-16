الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد الصايغ: تمكين الكفاءات الوطنية في المحافل العالمية

أحمد الصايغ
17 أكتوبر 2025 01:03

دبي (الاتحاد) 

هنّأ معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، بمناسبة إعادة انتخابها رئيساً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي يعكس التقدير العالمي لإسهاماتها الرائدة في مجال حماية الطبيعة وصياغة ملامح مستقبل أكثر استدامة. كما يرسّخ موقع دولة الإمارات كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات العالمية.
وقال معاليه: «يأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجاً لمسيرة وطنية راسخة ممتدة لأكثر من نصف قرن في مجال حماية البيئة، مستلهمة من الإرث المستدام للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من حب الطبيعة واحترامها جزءاً من هوية الوطن. ولرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تمكين الكفاءات الوطنية في المحافل العالمية، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر توازناً واستدامة».
وأكد معالي الصايغ أن إعادة انتخاب رزان المبارك، يمثل امتداداً لهذا الإرث الوطني، وتجسيداً لنجاح الإمارات في إعداد قيادات شابة مؤثرة قادرة على قيادة المنظمات الدولية.

أحمد الصايغ
الإمارات
الكفاءات الوطنية
رزان المبارك
رزان خليفة المبارك
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
