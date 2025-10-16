الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شيخ الأزهر يشيد بدعم رئيس الدولة لرسالة الأزهر ويثمن جهود الإمارات في تعزيز قيم التسامح

شيخ الأزهر يشيد بدعم رئيس الدولة لرسالة الأزهر
16 أكتوبر 2025 21:55

أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، عمق العلاقات التي تجمع الأزهر الشريف بقيادة الإمارات وشعبها، مشيداً بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، لرسالة الأزهر الشريف، وما أثمر عنه هذا التعاون من مشروعات ومبادرات إنسانية وثقافية عالمية مشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر، اليوم بمقر مشيخة الأزهر، سعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأعرب فضيلته عن تمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه وتعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والثقافية والإنسانية.
وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بما يجسده هذا التعاون من نهج إماراتي ثابت يقوم على تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش الإيجابي، مثمناً دعم الإمارات المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق، امتداداً للمسيرة الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
من جانبه، أكد سعادة حمد عبيد الزعابي اعتزاز الإمارات بما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة في نشر صحيح الدين وتعزيز ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، ومتابعة المبادرات المشتركة بما يخدم القضايا الإنسانية والتنموية، ويعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.

المصدر: وام
