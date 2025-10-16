الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«علمتني الحياة».. جلسة حوارية برأس الخيمة تستعرض دروس القائد الملهم محمد بن راشد

كتاب علمتني الحياة
17 أكتوبر 2025 00:38

رأس الخيمة (الاتحاد)
نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان «علمتني الحياة»، خصصت لقراءة فكرية ملهمة في كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
واستهدفت الجلسة إلقاء الضوء على أبرز المحطات والمواقف والدروس التي وثقها سموه في كتابه في إطار حرص الجمعية على ترسيخ القيم الوطنية والقيادية في نفوس الشباب، وتعزيز ارتباطهم بتجارب قادتهم الملهمين، والتي شكلت منهجاً قيادياً في مواجهة التحديات وصناعة الإنجازات، وبناء نموذج حكومي رائد أصبح مصدر إلهام عالمي.
أدارت الجلسة الكاتبة الإماراتية سميرة خليفة، مستعرضة ما يتضمنه الكتاب من مواقف وتجارب شخصية وإنسانية شكلت ملامح فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إدارة الوقت باعتباره رأس المال الحقيقي للقادة والمؤسسات، بالإضافة إلى محاور متعددة تتعلق بآليات اتخاذ القرار، وبناء الفرق وترسيخ ثقافة التميز والتفوق التي أصبحت سمة من سمات تجربة دبي التنموية، وانعكاساً لرؤية قيادة دولة الإمارات في الريادة والاستباقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن جلسة «علمتني الحياة» تجسد أهمية استلهام الخبرات القيادية الوطنية في بناء جيل واع، قادر على التفاعل مع متغيرات العصر بروح الطموح والانتماء. 
وأشار إلى أن كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل خريطة قيادية متكاملة تمكن كل من يقرأه من إدراك معنى التميز، وتعلم كيفية صناعته في الحياة والعمل على حد سواء.
واختتمت الجلسة بتوصيات تدعو إلى تعميم قراءة الكتاب في المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وإطلاق مبادرات قرائية شبابية، تعزز من فكر القيادة والريادة لدى الأجيال الجديدة.

كتاب جديد
علمتني الحياة
محمد بن راشد
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
