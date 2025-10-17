السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عجمان.. محطات شحن للمركبات الكهربائية في أبراج "عقار"

عجمان(أرشيفية)
17 أكتوبر 2025 12:11

وقّعت مؤسسة عقارات عجمان "عقار"، المطور العقاري الحكومي التابع لحكومة عجمان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع "تشارج آند جو" من "إي آند"، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025. 

وتهدف المذكرة إلى تطوير شبكة محطات شحن كهربائية للمركبات في أبرز الأبراج والمباني التابعة لـ"عقار" في إمارة عجمان، لتصبح بذلك أول مطور عقاري في الإمارة يطلق مشروعا متكاملا من هذا النوع ضمن محفظته السكنية والتجارية. 

وتسهم الخطوة في دعم بنية تحتية أكثر ذكاءً واستدامة، ما يعزز اعتماد أنماط التنقل الكهربائي ويواكب طموحات الإمارة في تقديم خدمات عصرية ومريحة للسكان والزوار. 

وتتماشى المبادرة مع التوجه الاستراتيجي السادس من رؤية عجمان 2030، المعني بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة البديلة. 

أخبار ذات صلة
شرطة عجمان تطلق «يوم مع المجندين»
«بلدية عجمان» تحصد شهادة الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار المؤسسي

وقال خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان - "عقار"، إن المؤسسة تؤمن بأن المدن الذكية تُبنى على قرارات جريئة ومبادرات عملية، ومن خلال المذكرة، تضع المؤسسة حجر الأساس لبنية تحتية خضراء في مشاريعها تعزز جودة الحياة وتدعم التحول إلى مجتمعات أكثر استدامة، معربا عن تطلعه إلى أن تكون محطات الشحن جزءا من أسلوب حياة يومي يعكس التزام "عقار" بالمسؤولية البيئية ويواكب تطلعات سكان الإمارة.

كما تعكس المذكرة توجه "عقار" نحو التحول الذكي عبر تبني أحدث الابتكارات التقنية في مجال التطوير العقاري، لضمان استدامة خدماتها وتوفير حلول متقدمة تواكب تطور احتياجات المجتمعات السكنية الحديثة. 

وتؤكد هذه المبادرة ريادة "عقار" في توظيف الحلول المستدامة لخدمة المجتمع، وترسيخ دورها في بناء نموذج تطوير عقاري حكومي يحتذى به في الإمارة وخارجها.

 

المصدر: وام
شحن المركبات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عجمان
