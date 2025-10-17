الشارقة ترسم ملامح اقتصاد المستقبل عبر "منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي"  2025

تستعد الشارقة هذا العام لحدث اقتصادي استثنائي، حيث تنطلق الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025 يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بأجندة موحدة وفعاليات مشتركة مع مؤتمر الاستثمار العالمي، تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام"، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار الإماراتية، ليشكل محطة تاريخية في مسار التوجهات العالمية نحو مستقبل الاستثمار المستدام.

منصة عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري

يؤكد المنتدى مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي والحلول المبتكرة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، إلى جانب 130 متحدثاً دولياً و70 وكالة ترويج استثمار، و30 منظمة دولية، ضمن 160 فعالية و120 اجتماع أعمال ثنائي. ويجمع المنتدى مسؤولين حكوميين ومستثمرين وشركات ناشئة ومؤسسات دولية مرموقة لمناقشة سبل توجيه الاستثمار نحو أولويات التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، مع تركيز خاص على الاستثمار الأخضر ومعاييرالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) في قطاعات مثل الزراعة الذكية والأمن الغذائي.

استراتيجيات وطنية مرنة وتحويل المخاطر إلى فرص

ويبحث المنتدى تطوير استراتيجيات وطنية قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية جاذبة، بما يعززقدرة الأسواق الناشئة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأمد ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

ويستضيف المنتدى شخصيات اقتصادية عالمية بارزة، من بينهم محمد العريان المستشار الاقتصادي الأول في أليانز، ومحمد العبار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وراجشماني، البودكاستر الأول في الهند وأحد أبرز رواد ريادة الأعمال الرقمية، وأميرة سجواني، العضوالمنتدب في داماك العقارية والرئيسة التنفيذية لـبريبكو، لتبادل الرؤى حول الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

التكنولوجيا والبعد الإنساني

وضمن محاوره المركزية، يتناول المنتدى العلاقة بين التكنولوجيا والمسؤولية الاجتماعية، مستعرضاً دراسات بحثية تشير إلى أن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات البشرية يفوق تأثيره الاستبدالي، أي استبدال الإنسان بالآلة، بنسبة 50%، وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو استخدام التقنية كأداة لتمكين الإنسان وليس إقصائه من مشهد الأعمال. وتؤكد النقاشات أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز التفاعل الإنساني مع التقنيات الذكية، بما يضمن التكامل بين الطرفين. وتشمل الجلسات موضوعات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية، مع التركيز على الجاهزية المستقبلية وتخفيف المخاطرالاستثمارية.

دعم الشركات الناشئة والاقتصاد الإبداعي

ويولي المنتدى اهتماماً خاصاً بدور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة كمحركات للنمو الاقتصادي والابتكار، عبر عرض تجارب ناجحة في قطاعات الذكاء الاصطناعي التطبيقي، الزراعة الذكية، التعليم الرقمي، الرعاية الصحية، والخدمات الإبداعية. كما يتناول الاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى الرقمي بوصفهما قطاعين حيويين قائمين على الملكية الفكرية والإبداع، ويسلط الضوء على جهود الإمارات والشارقة في دعم منظومات الاقتصاد الرقمي والإبداعي من خلال المناطق الحرة، حاضنات الأعمال، الشراكات التقنية، والتشريعات المرنة.

مشاركة أممية وشراكات استراتيجية

وتحظى هذه الدورة من المنتدى بشراكات محلية دولية ومحلية تضم 29 جهة ومنصة من أبرزها، غرفة تجارة وصناعة الشارقة شريك استراتيجي للمنتدى، ومصرف الإمارات للتنمية وشركة "آراد" للتطويرالعقاري، وصندوق الإمارات للنمو في خانة الراعي الذهبي، إلى جانب مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا شريك الموقع، وبنك الاستثمار الراعي البلاتيني، إضافةً إلى فاينانشال تايمز و"إيكونومي ميدل إيست" ومنصة "ايكونوميك" ضمن الشركاء الإعلاميين العالميين.

مادة إعلانية