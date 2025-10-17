السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يوجّه بإعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين للمنشآت المتضررة من أعمال البنية التحتية في الرفاعة والجزيرة الحمراء

حاكم رأس الخيمة
17 أكتوبر 2025 11:17

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء من الرسوم لمدة عامين، وذلك في إطار حرص سموه على دعم أصحاب المشاريع والمنشآت التجارية وتعزيز استمرارية أعمالهم.
ويجسد توجيه سموه نهج حكومة رأس الخيمة في دعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والتخفيف من الأعباء الناتجة عن مشاريع التطوير الجارية في الإمارة، بما يسهم في ضمان استدامة النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن القرار يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم بيئة الأعمال المحلية، وتمكينها من تجاوز التحديات المؤقتة، مشيرةً إلى أن الإعفاء سيسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وتحفيز عجلة النمو في الإمارة.

 

المصدر: وام
