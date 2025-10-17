السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة

شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
17 أكتوبر 2025 14:34

قامت شرطة دبي بحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة، معرضاً حياة سائق دراجة نارية للخطر.
وقالت شرطة دبي في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «إن القيادة المتهورة لا تهدد حياة السائق فقط، بل تشكل خطراً على حياة الآخرين أيضاً».


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
