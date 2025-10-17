السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: في دبي تعلّمنا أن المستحيل فكرة والطموح قرار

حمدان بن محمد: في دبي تعلّمنا أن المستحيل فكرة والطموح قرار
17 أكتوبر 2025 16:33

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن في دبي المستحيل فكرة، والطموح قرار.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «على خُطى محمد بن راشد، ومن أرضٍ تنبض بالعزيمة والطموح، انطلقت مسيرتنا نحو المستقبل.. مسيرة جوهرها الإنسان، وغايتها رفعة الوطن».
وأضاف سموه: «في دبي، تعلّمنا أن المستحيل فكرة، وأن الطموح قرار.. فتحنا الأبواب للعقول المبدعة، واحتضنّا المبتكرين والمواهب من كل أنحاء العالم، فهنا تُبنى المدن لتُلهم، وتُصنع الإنجازات لتبعث برسائل أملٍ عن منطقتنا وأهلها… فنحن نصنع اليوم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
دبي
