السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
17 أكتوبر 2025 19:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20  كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.
 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      37 27 90 25
دبي                           36 28 85 25
الشارقة                       37 25 80 20
عجمان                        36 28 80 20
أم القيوين                     35 24 75 20
رأس الخيمة                  36 25 75 20
الفجيرة                        33 28 80 45
العـين                          36 26 75 25
ليوا                             39 24 90 20
الرويس                        37 24 85 30
السلع                           37 25 85 30
دلـمـا                           32 27 85 45
طنب الكبرى / الصغرى   33 26 80 45
أبو موسى                     32 26 80 45.

المصدر: وام
