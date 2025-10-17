السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في قصر الظنة

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في قصر الظنة
17 أكتوبر 2025 20:11

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في منطقة الظفرة، وذلك في قصر الظنة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سمّوه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بتطوير وتنمية المنطقة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واستمع سمّوه، خلال اللقاء، إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل قيد التنفيذ في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

100 شوط في مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن
حمدان بن زايد يستقبل مريم المهيري ويطّلع على جهود شركة «براري» في دعم الاستدامة البيئية وتقنيات إدارة الغابات

وتبادل سمّوه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
المواطنون
استقبال
منطقة الظفرة
