علوم الدار

اتفاقية تعاون بين شرطة عجمان و«هيئة دعم الخدمات الأمنية»

سلطان النعيمي ومحمد الشامسي والحضور خلال التوقيع (وام)
18 أكتوبر 2025 01:01

عجمان (وام)

الإمارات.. التزام تاريخي بدعم الشعب اللبناني
«التربية والتعليم» تعتمد آلية تنفيذ الاختبارات التشخيصية

وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان اتفاقية تعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية، في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيزاً للشراكة مع الجهات المحلية.
وقّع الاتفاقية اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ومحمد عبد الله الشامسي، المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط والمسؤولين من الطرفين.
وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي سعي شرطة عجمان إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، لتبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية مع هيئة دعم الخدمات الأمنية؛ يهدف إلى تحديث وتطوير الخدمات وتنظيم آليات العمل، وضمان جودة الخدمة وفق المعايير المعتمدة، لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية.
وعبّر محمد عبد الله الشامسي عن اعتزازه بالتعاون مع شرطة عجمان، مشيداً بثقة القيادة العامة، وأكد التزام الهيئة بتسخير إمكاناتها كافة لتنفيذ أهداف الاتفاقية وفق أعلى المعايير.

شرطة عجمان
الإمارات
عجمان
الخدمات الأمنية
