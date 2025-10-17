السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

شرطة عجمان تطلق «يوم مع المجندين»

شرطة عجمان تطلق «يوم مع المجندين»
18 أكتوبر 2025 01:02

عجمان (وام)

أطلق مركز خدمات فحص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، مبادرة بعنوان «يوم مع المجندين»، والتي تهدف إلى تكريم وتسهيل خدمات فحص المركبات للمجندين المنتسبين للخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على دعم مجندي الخدمة الوطنية، وتقدير جهودهم الوطنية في حماية الوطن، وصون مكتسباته. 
وأوضح العقيد عبد الله حميد المطروشي، نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، أن المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم أبناء الوطن الذين لبّوا نداء الواجب، مؤكداً أن شرطة عجمان تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير أولوية في الخدمات، وتسهيل الإجراءات للمجندين خلال فترة الخدمة أو قبلها، بما يعكس التقدير الكبير لدورهم الوطني. 
وأشار المطروشي إلى أن المركز سيستقبل مجندي الخدمة الوطنية يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً في مبنى فحص السائقين.

شرطة عجمان
عجمان
الإمارات
الخدمة الوطنية
مجندو الخدمة الوطنية
فحص المركبات
