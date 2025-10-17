السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية عجمان» تحصد شهادة الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار المؤسسي

‎خلال تسليم ممثلي البلدية شهادة الاعتماد البلاتيني (وام)
18 أكتوبر 2025 01:01

عجمان (وام)

حصدت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، شهادة الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار المؤسسي من منظمة الأفكار البريطانية «Ideas UK» للسنة الثانية على التوالي، لتكون بذلك من أولى الجهات الحكومية في إمارة عجمان التي تنال هذا الاعتماد المرموق.
وجاء هذا الإنجاز بعد اجتياز الدائرة التقييم الشامل الذي أجرته المنظمة، وتضمن مجموعة من المعايير الدقيقة المتعلقة بمنظومة إدارة الابتكار المؤسسي، والممارسات المطبقة في مجال تطوير الأفكار وتحفيز الموظفين على الإبداع، لتحصل الدائرة على ما نسبته 95%، مقارنة بالعام الماضي، والذي حصلت فيه على نسبة 92%.
وأعرب الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالندب في الدائرة، عن فخره بحصد الدائرة لهذه الشهادة، التي تُعد أعلى مستوى من الشهادات التي تمنحها المنظمة للمؤسسات التي تميزت في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتفعيل منظومات الأفكار على مستوى عالمي.

