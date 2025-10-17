السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأعلى للأمومة والطفولة» يبحث تعزيز التعاون مع أكاديمية كانساي اليابانية

الريم الفلاسي والحضور خلال اللقاء (وام)
18 أكتوبر 2025 01:02

أوساكا (وام)

بحث المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع أكاديمية كانساي اليابانية، في مجالات رعاية الطفولة والتعليم المبكر، وتبادل الخبرات الأكاديمية.
جاء ذلك، خلال زيارة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مقر الأكاديمية في مدينة أوساكا باليابان.
وناقشت الريم الفلاسي، خلال الزيارة، مع عدد من المسؤولين في الأكاديمية، الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة.
واطلعت على برامج تنمية مهارات الأطفال والدعم النفسي والتربوي المطبقة في الأكاديمية، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم المبكر وثنائي اللغة في اليابان، حيث تمتلك فروعاً عدة في مدن رئيسة، من بينها مدينة أوساكا.
وأشادت ببرامج الأكاديمية التي تعتمد مناهج متقدمة تجمع بين اللغتين الإنجليزية واليابانية، وتعرف بتبنيها نماذج تعليمية مبتكرة، تركز على تنمية المهارات الحياتية، وتعزيز القيم ودعم الصحة النفسية والتربوية للأطفال، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومبتكرة.
وقامت الريم بنت عبدالله الفلاسي بجولة في مرافق الأكاديمية، حيث تضم أكاديمية كانساي، تحت مظلّتها، مدرسة كانساي الدولية، ومدرسة ساكورا الدولية، وتشمل المراحل من ما قبل الروضة وحتى الصف التاسع.
وأكدت حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تعزيز شراكته مع مؤسسات بحثية وتعليمية رائدة مثل أكاديمية كانساي اليابانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات واليابان تمتلكان نموذجاً متميزاً في رعاية الطفولة وتمكين المرأة.
وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي: «نسعى إلى بناء جسور تعاون فعالة مع المؤسسات الدولية الرائدة التي تمتلك خبرات نوعية في هذا المجال، مثل أكاديمية كانساي».

الإمارات
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
اليابان
الريم الفلاسي
