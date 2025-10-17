السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان والشيوخ وجموع المواطنين والمقيمين يؤدّون صلاة الاستسقاء

حميد النعيمي يؤدّي الصلاة بحضور عمار بن حميد وراشد بن حميد وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين (وام)
18 أكتوبر 2025 01:04

إمارات الدولة (الاتحاد ووام)

أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء على مستوى الدولة، قبل صلاة الجمعة أمس، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء، تأسياً بهديّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب نزول الغيث، بجميع مساجد الدولة.
وتوجه المصلون بالدعاء إلى المولى، عز وجل، أن ينزل الغيث المبارك النافع رحمةً بالعباد والبلاد وجميع المخلوقات، وأن ينبت الزرع، ويدر الضرع، وينشر رحمته وخيره على البلاد والعباد، إنه القادر على ذلك وهو أرحم الراحمين.
وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أمس صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ حميد بن راشد النعيمي بعجمان، وذلك اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.
وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمصلين من المواطنين والمقيمين.

ورفع الإمام والمصلون عقب الصلاة، أكف الضراعة إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقي به العباد والبلاد وينبت الأرض، وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه حكام الإمارات، ويسدّد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والقادة المؤسسين، ويدخلهم بفضله جنات النعيم.
كما أدى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، صلاة الاستسقاء في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة، وذلك اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة. 

وأدى الصلاة إلى جانبه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وعدد من كبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
ورفع الإمام والمصلون أكف الضراعة إلى الله تعالى، أن يُنزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقي به العباد والبلاد، وينبت الأرض، وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام، ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والقادة المؤسسين، ويدخلهم بفضله جنات النعيم.

