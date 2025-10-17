تعاون بين «تريندز» والمعهد البابوي للدراسات «PISAI»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في روما، مذكرة تعاون مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية «PISAI» في روما، وذلك في إطار جولته البحثية الأوروبية بإيطاليا، وبهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، في مجالات إعداد البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي والتدريب والتطوير والاستشارات، والدراسات الاستشرافية الداعمة لجهود نشر قيم السلام والتسامح، والمعززة للحوار الفكري البناء.

وقع المذكرة من الجانبين، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والبروفيسور وسيم سلمان، رئيس المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية، بحضورعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، والمونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، أمين سر الفاتيكان بقسم الشؤون العامة، وممثل الكرسي الرسولي لدى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وعدد من الخبراء والباحثين من الطرفين.

وجاء توقيع المذكرة في إطار سعي الجانبين إلى تعزيز التبادل المعرفي وبناء جسور التفاهم، من خلال دراسة معمقة وموضوعية للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتحليلها بشكل مشترك، كما تتمثل أبرز مجالات التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإجراء الدراسات العلمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تنفيذ برامج بحثية وفكرية مشتركة.



آفاق جديدة

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مذكرة التعاون مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة الفعالة في مجالات البحث العلمي ودراسة الظواهر الفكرية والاجتماعية المعاصرة، مع التركيز على قضايا السلم المجتمعي والتعايش بين الثقافات.

وأشار الدكتور العلي إلى أن الطرفين عازمان على الارتقاء بهذا التعاون، من خلال تشجيع تبادل الزيارات بين الباحثين ونشر الأوراق والدراسات المشتركة.

وقال البروفيسور وسيم سلمان، رئيس المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما، إن التعاون والشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ستثري الحوار الفكري بين الثقافات، وتسلط المزيد من الضوء على القيم المشتركة بين المجتمعات والشعوب.