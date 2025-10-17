السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «تريندز» والمعهد البابوي للدراسات «PISAI»

محمد العلي ووسيم سلمان خلال التوقيع بحضور عبدالله السبوسي (من المصدر)
18 أكتوبر 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يفتتح مكتباً افتراضياً في إيطاليا لتعزيز الشراكات
"تريندز": جلسة حوارية في "الفاتيكان" تؤكد أهمية الحوار بين الأديان

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في روما، مذكرة تعاون مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية «PISAI» في روما، وذلك في إطار جولته البحثية الأوروبية بإيطاليا، وبهدف تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، في مجالات إعداد البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي والتدريب والتطوير والاستشارات، والدراسات الاستشرافية الداعمة لجهود نشر قيم السلام والتسامح، والمعززة للحوار الفكري البناء.
وقع المذكرة من الجانبين، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والبروفيسور وسيم سلمان، رئيس المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية، بحضورعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، والمونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، أمين سر الفاتيكان بقسم الشؤون العامة، وممثل الكرسي الرسولي لدى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وعدد من الخبراء والباحثين من الطرفين.
وجاء توقيع المذكرة في إطار سعي الجانبين إلى تعزيز التبادل المعرفي وبناء جسور التفاهم، من خلال دراسة معمقة وموضوعية للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتحليلها بشكل مشترك، كما تتمثل أبرز مجالات التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإجراء الدراسات العلمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تنفيذ برامج بحثية وفكرية مشتركة.

آفاق جديدة 
أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مذكرة التعاون مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة الفعالة في مجالات البحث العلمي ودراسة الظواهر الفكرية والاجتماعية المعاصرة، مع التركيز على قضايا السلم المجتمعي والتعايش بين الثقافات.
وأشار الدكتور العلي إلى أن الطرفين عازمان على الارتقاء بهذا التعاون، من خلال تشجيع تبادل الزيارات بين الباحثين ونشر الأوراق والدراسات المشتركة.
وقال البروفيسور وسيم سلمان، رئيس المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما، إن التعاون والشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ستثري الحوار الفكري بين الثقافات، وتسلط المزيد من الضوء على القيم المشتركة بين المجتمعات والشعوب.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد العلي
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
18 أكتوبر 2025
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
18 أكتوبر 2025
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
18 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
18 أكتوبر 2025
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
18 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©