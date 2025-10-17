السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للإسكان» تطلق النسخة المحدثة من «برنامج الثقافة المالية»

18 أكتوبر 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

الإمارات.. التزام تاريخي بدعم الشعب اللبناني
«التربية والتعليم» تعتمد آلية تنفيذ الاختبارات التشخيصية

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، النسخة المحدثة من «برنامج الثقافة المالية»، وتتضمن مواضيع حول رحلة المتعامل في تصميم وبناء مسكنه الأكثر ملاءمة لحاجات أسرته، وتعزيز قدراته على اختيار المقاول والاستشاري المناسبين، إلى جانب تعريفه بالمبادرات والخدمات المتوفرة التي تساعده في متابعة جميع مراحل وأعمال البناء، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزير الثقافة المالية للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية. 
ويعد برنامج الثقافة المالية، إلزامياً لجميع المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويتوفر على شكل حلقات توعوية على تطبيق إسكان أبوظبي، كما يمكن للمواطنين الراغبين بالاستفادة من محتوى البرنامج مشاهدته على موقع الهيئة الإلكتروني.
يتضمن البرنامج 6 حلقات مدتها الإجمالية 40 دقيقة، تتضمن التعريف بـ«أبوظبي للإسكان» ودورها والخدمات التي تقدمها، ويقدم البرنامج إجابات على الأسئلة الشائعة، إلى جانب شرح رحلة تقديم جميع أنواع قروض الإسكان وإدارة العلاقة مع البنك.

