السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يحضر «العرس الجماعي السابع» في الإمارة

محمد بن سعود مهنئاً العرسان خلال الحفل (وام)
18 أكتوبر 2025 01:04

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، العرس الجماعي السابع لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 40 من أبناء الوطن.
وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.
وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.
وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية، وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري، وما توليه من اهتمام بأبناء الوطن.
رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

ولي عهد رأس الخيمة
العرس الجماعي
محمد بن سعود القاسمي
رأس الخيمة
الأعراس الجماعية
الإمارات
