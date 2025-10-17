السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غينيا بيساو

جاسم الشامسي خلال تقديم أوراق اعتماده إلى عمر سيسوكو إمبالو (وام)
18 أكتوبر 2025 01:04

بيساو (وام)

قدّم عبدالله جاسم الشامسي أوراق اعتماده إلى فخامة عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى غينيا بيساو، وذلك في ديوان الرئاسة بالعاصمة بيساو.
وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
ونقل الشامسي إلى فخامة إمبالو تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعب جمهورية غينيا بيساو بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى غينيا بيساو وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
من جانبه، حمّل فخامة إمبالو، عبدالله جاسم الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وعبّر فخامته عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات، ورحّب بالسفير متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

غينيا بيساو
الإمارات
سفير الإمارات
عبد الله الشامسي
عمر سيسوكو إمبالو
