علوم الدار

احتمال تكون سحب ركامية تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
18 أكتوبر 2025 18:03

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.  
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 00:05، والجزر الأول عند 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 21:02، والجزر الأول عند الساعة 14:42 والجزر الثاني عند الساعة 02:54.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                        العظمى      الصغرى        العظمى     الصغرى
أبوظبي                       37 25 70 25
دبي                            37 28 85 30
الشارقة                       36 26 85 30
عجمان                        36 27 85 25
أم القيوين                     37 25 80 25
رأس الخيمة                  37 24 85 30
الفجيرة                        32 28 80 50
العـين                          37 24 60 20
ليوا                             39 22 85 25
الرويس                        32 25 85 45
السلع                            33 24 90 40
دلـمـا                            33 27 95 55
طنب الكبرى / الصغرى    34 28 90 40
أبو موسى                      34 28 85 35.

المصدر: وام
