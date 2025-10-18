الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«شرطة دبي» و«قضاء الأمن» الأردنية تقارنان آليات التقاضي العسكري

«شرطة دبي» و«قضاء الأمن» الأردنية تقارنان آليات التقاضي العسكري
19 أكتوبر 2025 02:27

 دبي (الاتحاد)

زار وفد من مجلس القضاء الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، مديرية قضاء الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إجراء مقارنة مرجعية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال القضاء العسكري لرجال الشرطة والأمن العام، والنظر إلى مسار العمليات والإجراءات المطبقة، وكيفية تعزيز عملية الانضباط والضبط لرجال الشرطة، بغية الارتقاء بمنظومة العدالة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وكان في مقدمة مستقبلي الوفد العميد القاضي الدكتور علي محمد الشديفات، مدير مديرية قضاء الأمن العام، النائب العام للأمن العام، في حين ترأس القضاء الشرطي العميد عادل السميطي، نائب مدير عام مجلس القضاء الشرطي لشؤون مجالس التأديب، والمقدم الدكتور حسين عبد العزيز النجار، عضو مجالس التأديب، والملازم أول محمد حسن زايد، رئيس قسم المخالفات الانضباطية.
وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس القضاء الشرطي على تطوير منظومة العمل القضائي الشرطي وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبما يواكب توجهات حكومة دبي نحو الريادة المؤسسية في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة في المنطقة، والاستفادة من أفضل التجارب القضائية في مساءلة رجال الشرطة، لرفع مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة الإجراءات العدلية.

