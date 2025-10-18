حملة لتعزيز الوعي الأمني والرقمي لدى العمال في دبي

دبي (الاتحاد)



أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية للعمال في إمارة دبي، والتي تستمر لنهاية العام الجاري 2025، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، والوعي الأمني والرقمي لدى العمال، وزيادة معرفتهم بالسلوكيات السلبية وأهمية مكافحة المخدرات، بوصفهم شركاء أصلاء في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، من خلال تنفيذ سلسلة من الورش والزيارات التوعوية للسكنات العمالية، واللقاءات المباشرة مع العمال.

وتأتي هذه الشراكة المؤسسية بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل، ورفع مستوى الوعي حول أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية المنتشرة بين هذه الفئة، والتوعية بمخاطر المخدرات، وسبل التواصل مع شرطة دبي والوزارة.

وانطلقت أولى الورش في منطقة الورسان، بحضور العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، والمقدم مهندس خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، ومحمد الشحي، مدير إدارة التوجيه والتوعية بالإنابة، من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الضباط، بحضور ما يقرب من 300 عامل.

وقالت دلال الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: «يأتي إطلاق الحملة في إطار التوجهات المستدامة للوزارة لتعزيز وعي العمال، وتطوير معرفتهم، بالتشريعات والمبادرات المُلهمة لحماية حقوقهم، وتحسين واقعهم المعيشي، ومستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، وتجنيبهم السلوكيات السلبية، من خلال تسليط الضوء على القوانين، وكيفية مواجهة الظواهر غير الصحية التي تعترضهم، وزيادة ثقتهم بالوزارة، وبالأجهزة الحكومية والأمنية في دولة الإمارات، وطرق التواصل معها».

وتابعت الشحي: «تعكس الحملة مستوى التكامل والريادة بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، واهتمامها بالعمال، وبتحقيق بيئة عمل رائدة وآمنة تحفّز الإنتاج والابتكار، وتتميز بمعايير الصحة والسلامة المهنية، كما تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالعمال»، موجهةً الشكر لشرطة دبي على هذه المبادرة الرائدة.

ومن جانبه، قال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «تأتي هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي لتعزيز الأمن المجتمعي، وخاصة بين فئة العمال التي تُعد من أهم ركائز التنمية في الدولة، وعليه يتوجب تعزيز الوعي القانوني والأمني لديهم، بما يضمن حمايتهم من الاستغلال أو الوقوع في المخاطر، خاصة الجرائم الإلكترونية والمخدرات. إلى جانب تكثيف النزول الميداني في تأكيد على أن الأمن مسؤولية تشاركية، ونحن ملتزمون بالوصول إلى كل فرد في المجتمع، لتعزيز ثقافة الوقاية قبل العلاج».

بدوره، أكد المقدم خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، حرص إدارة التوعية الأمنية على إيصال الرسائل التوعوية بطريقة مباشرة وبلغة الفئة المستهدفة، آخذين بعين الاعتبار تنوّع الجنسيات والثقافات ضمن الفئة.

وتستهدف الحملة السكنات العمالية، ومراكز الشركات في كل من الورسان، وجبل علي 1، والمحيصنة 2، والقوز، وجبل علي الصناعية، وتتضمن ورشاً توعوية وزيارات ميدانية للسكنات العمالية.



أساليب الاحتيال الإلكتروني

تتناول الورش التوعوية، موضوعات متنوعة ومهمة، حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، وأبرز الظواهر والسلوكيات الخطرة التي قد يُعرّض العمال أنفسهم لها دون إدراك مخاطرها، والتوعية بالقوانين المرورية وإجراءات السلامة على الطرقات، إضافة لتعريف العمال بقنوات التواصل مع شرطة دبي على الرقم 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة، والتوعية بمخاطر المخدرات، وخدمة عين الشرطة، وخدمات التطبيق الذكي لشرطة دبي، والخدمات على الموقع الإلكتروني، والتوعية بمنصة e-Crime Hub.

ويُشارك في الحملة التوعوية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، كل من: مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومن جانب الوزارة قطاع حماية العمل.