الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة لتعزيز الوعي الأمني والرقمي لدى العمال في دبي

300 عامل يشاركون في الورشة الأولى للحملة في ورسان (من المصدر)
19 أكتوبر 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية للعمال في إمارة دبي، والتي تستمر لنهاية العام الجاري 2025، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، والوعي الأمني والرقمي لدى العمال، وزيادة معرفتهم بالسلوكيات السلبية وأهمية مكافحة المخدرات، بوصفهم شركاء أصلاء في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، من خلال تنفيذ سلسلة من الورش والزيارات التوعوية للسكنات العمالية، واللقاءات المباشرة مع العمال. 
وتأتي هذه الشراكة المؤسسية بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل، ورفع مستوى الوعي حول أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية المنتشرة بين هذه الفئة، والتوعية بمخاطر المخدرات، وسبل التواصل مع شرطة دبي والوزارة.
وانطلقت أولى الورش في منطقة الورسان، بحضور العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، والمقدم مهندس خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، ومحمد الشحي، مدير إدارة التوجيه والتوعية بالإنابة، من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الضباط، بحضور ما يقرب من 300 عامل.
وقالت دلال الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: «يأتي إطلاق الحملة في إطار التوجهات المستدامة للوزارة لتعزيز وعي العمال، وتطوير معرفتهم، بالتشريعات والمبادرات المُلهمة لحماية حقوقهم، وتحسين واقعهم المعيشي، ومستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، وتجنيبهم السلوكيات السلبية، من خلال تسليط الضوء على القوانين، وكيفية مواجهة الظواهر غير الصحية التي تعترضهم، وزيادة ثقتهم بالوزارة، وبالأجهزة الحكومية والأمنية في دولة الإمارات، وطرق التواصل معها».
وتابعت الشحي: «تعكس الحملة مستوى التكامل والريادة بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، واهتمامها بالعمال، وبتحقيق بيئة عمل رائدة وآمنة تحفّز الإنتاج والابتكار، وتتميز بمعايير الصحة والسلامة المهنية، كما تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالعمال»، موجهةً الشكر لشرطة دبي على هذه المبادرة الرائدة. 
ومن جانبه، قال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «تأتي هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي لتعزيز الأمن المجتمعي، وخاصة بين فئة العمال التي تُعد من أهم ركائز التنمية في الدولة، وعليه يتوجب تعزيز الوعي القانوني والأمني لديهم، بما يضمن حمايتهم من الاستغلال أو الوقوع في المخاطر، خاصة الجرائم الإلكترونية والمخدرات. إلى جانب تكثيف النزول الميداني في تأكيد على أن الأمن مسؤولية تشاركية، ونحن ملتزمون بالوصول إلى كل فرد في المجتمع، لتعزيز ثقافة الوقاية قبل العلاج». 
بدوره، أكد المقدم خالد المري، مدير إدارة التوعية الأمنية بالوكالة، حرص إدارة التوعية الأمنية على إيصال الرسائل التوعوية بطريقة مباشرة وبلغة الفئة المستهدفة، آخذين بعين الاعتبار تنوّع الجنسيات والثقافات ضمن الفئة.  
وتستهدف الحملة السكنات العمالية، ومراكز الشركات في كل من الورسان، وجبل علي 1، والمحيصنة 2، والقوز، وجبل علي الصناعية، وتتضمن ورشاً توعوية وزيارات ميدانية للسكنات العمالية.

أساليب الاحتيال الإلكتروني
تتناول الورش التوعوية، موضوعات متنوعة ومهمة، حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، وأبرز الظواهر والسلوكيات الخطرة التي قد يُعرّض العمال أنفسهم لها دون إدراك مخاطرها، والتوعية بالقوانين المرورية وإجراءات السلامة على الطرقات، إضافة لتعريف العمال بقنوات التواصل مع شرطة دبي على الرقم 999 للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة، والتوعية بمخاطر المخدرات، وخدمة عين الشرطة، وخدمات التطبيق الذكي لشرطة دبي، والخدمات على الموقع الإلكتروني، والتوعية بمنصة e-Crime Hub.
ويُشارك في الحملة التوعوية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، كل من: مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومن جانب الوزارة قطاع حماية العمل.

أخبار ذات صلة
«الإمارات لتقويم الأسنان» تنظم مؤتمرها السنوي الأول في دبي
مؤتمر دولي يبحث مستجدات الطب التكاملي وتعزيز الصحة الشاملة
الموارد البشرية والتوطين
العمال
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:43
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
الرياضة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
اليوم 08:41
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
الأخبار العالمية
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
اليوم 08:34
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
اليوم 08:28
أشخاص يسيرون عبر حي سكني مدمر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف ببنود «اتفاق غزة»
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©