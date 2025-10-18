الوكيل المساعد لتنظيم وحوكمة «التعليم العالي» بالإنابة لـ «الاتحاد»: تحوّل رقابي وتقييمات ميدانية لضمان جودة التعليم العالي

دينا جوني (أبوظبي)



تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حالياً على تعزيز نطاق التقييمات الميدانية وتطوير منظومة الأدلة الإجرائية والتنظيمية الداعمة لسياسات الحوكمة في التعليم العالي، في خطوة جديدة نحو بناء إطار وطني شامل يضمن جودة الممارسات الأكاديمية والرقابية في مؤسسات التعليم العالي.

وقالت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في لقاء مع «الاتحاد»: إن هذه المنظومة تشمل جميع مراحل العملية الأكاديمية، بدءاً من القبول الجامعي، مروراً بمسار الطالب الأكاديمي، وصولاً إلى التخرّج والالتحاق بسوق العمل، بهدف تحقيق تكامل بين معايير الامتثال، ومؤشرات الأداء، وعمليات المتابعة والتقييم. ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نموذج حوكمة متكامل ومتوازن، يعزّز الشفافية والمساءلة ويتيح التحسين المستمر، مع الحفاظ على مرونة المؤسسات التعليمية وقدرتها على الابتكار والتطوير.





وكشفت الأميري أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة الأدلة الإجرائية والتنظيمية الداعمة لسياسات الحوكمة في التعليم العالي، بما يغطي مختلف مراحل العملية الأكاديمية، بداية من القبول الجامعي، وحتى التخرج والالتحاق بسوق العمل، حيث تعمل على تعزيز وتطوير نطاق التقييمات الميدانية، ومعايير الامتثال والاستفادة من البيانات ومؤشرات قياس الأثر ومؤشرات التغذية الراجعة، وتوظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بأطر الحوكمة الأكاديمية.

وسيتم الإعلان عن كافة الخطوات المتخذة في هذا المجال، مع التأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى نموذج حوكمة متكامل ومتوازن، يضمن المساءلة والشفافية والتحسين المستمر، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على الابتكار والإبداع في كل جوانب التعليم العالي.

كما تحرص الوزارة على إشراك كافة مؤسسات التعليم العالي والجهات المرتبطة بمنظومة التعليم العالي بكافة القرارات والسياسات والتحديثات الجديدة، وعلى إبقائهم على اطلاع بكل جديد، من خلال المراسلات المباشرة، وعقد ورش العمل التخصصية، حيث ستعقد سلسلة ورش عمل خاصة، لشرح دليل التدريب العملي الجديد، والرد على استفسارات الجهات المعنية بشأنه.

وعن دليل حوكمة التدريب العملي الذي أطلقته مؤخراً وكيف يندرج ضمن منظومة الحوكمة الأوسع التي يقودها القطاع، قالت الأميري، إنه يأتي امتداداً لمنظومة شاملة ومتكاملة تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترسيخ مبادئ وممارسات الحوكمة في كافة جوانب قطاع التعليم العالي. فالدليل يمثل الإطار التنفيذي لترجمة القرار الوزاري الخاص بحوكمة التدريب العملي لمؤسسات التعليم العالي، الذي صدر مؤخراً عن الوزارة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على مبادرات ومشروعات متعددة للارتقاء بأُطر الحوكمة المؤسسية للقطاع.

وحرصت الوزارة في هذا الدليل على توضيح أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات العلاقة، من الجامعات ومؤسسات التدريب المهني، والطلبة، والمؤسسات والشركات التي تستقبل الطلبة المتدربين، وذلك بهدف ضمان أن تكون تجربة التدريب العملي فعلية ومؤثرة، بحيث تربط المعرفة النظرية بالخبرة التطبيقية، وتؤهل الطلبة للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، مع تجنب أي ممارسات شكلية أو غير ملائمة.

وعن دور البيانات والتحليلات التعليمية في متابعة جودة التدريب العملي وتقييم أثره، قالت الأميري: إن التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات التعليمية، تمثل أداة رئيسية لتطوير آليات المتابعة والتقييم المستقبلية، حيث تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توظيف هذه التقنيات لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات وتحسين جودة المخرجات، سواء في مجال التدريب العملي أو التعليم الأكاديمي بشكل عام. هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الحكومية ومع أهداف الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر استشرافاً ومرونة.

وحول الفارق الجوهري لمبادرات الوزارة الحالية مقارنة بالممارسات السابقة في إدارة التدريب العملي داخل الجامعات، قالت الأميري، إنها ستحدّ من ممارسات التدريب العملي الصوري التي تؤثر بشكل سلبي على الطالب، من خلال توفير إطار واضح وشفاف للانتقال من الممارسات الفردية وغير الموحدة إلى التكامل على المستوى الوطني، وبما يضمن الجودة والشفافية والمساءلة في تطبيق التدريب العملي لطلبة الجامعات.



مؤشرات الأداء

بالنسبة لمؤشرات الأداء التي ستعتمدها الوزارة لقياس جودة التدريب العملي والمخرجات، قالت الأميري: إن منظومة قياس الأثر الفعلي لحوكمة التدريب العملي في الجامعات تشمل معايير متعددة منها جودة خطط التدريب، ورضا الطلبة وجهات التدريب، وملاءمة التدريب العملي لمخرجات التعلم للبرنامج الملتحق به الطالب، ومستويات التوظيف بعد التخرج. كما سيتم ربط هذه المؤشرات بالإطار الوطني القائم على المخرجات لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح تتبّع امتثال المؤسسات التعليمية لمعايير التدريب العملي الفعّال والتحسين المستمر وقياس التأثير على مستوى النظام التعليمي ككل.

ويُعَدُّ الرصد المنتظم لتقدم الطالب أمراً ضرورياً لتعزيز الجهود التطويرية، حيث يُستخدم سجل التدريب العملي كأداة منهجية لتتبّع التقدم، بحيث يتضمن السجل ما تم تعلمه من محتوى، وأساليب التقييم، والتغذية الراجعة، والملاحظات الواردة من مشرف جهة التدريب، والمشرف الأكاديمي.



آليات رقابية

شرحت الأميري أن الوزارة ستتبع آليات رقابية تشمل الزيارات الميدانية، والتقييم المستمر للمؤسسات الأكاديمية وجهات التدريب والطلبة، بالإضافة إلى متابعة البيانات ومؤشرات الأداء ذات الصلة. وسيتم توثيق كافة الأنشطة المتعلقة بالتدريب العملي في سجلات رسمية معتمدة، كما سيكون هناك تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن الرقابة والتفتيش، وصولاً لتدريب عملي فعّال يطوّر مهارات الطلبة ويعدهم لسوق العمل.



حوكمة التدريب

تُشكّل حوكمة التدريب العملي، خطوة جديدة ضمن مسار متكامل أوسع يشمل الإطار الوطني لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي القائم على المخرجات، ومبادرات تنظيم البرامج الأكاديمية والاعتماد وضمان الجودة.