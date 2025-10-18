«تنقل المستقبل» يستشرف في الشارقة مستقبل التنقل الجوي

الشارقة (وام)



قدم عدد من الخبراء الدوليين ضمن جلسات المؤتمر المصاحب لمعرض «تنقل المستقبل»، المقام في مركز إكسبو الشارقة، رؤى استراتيجية معمَّقة لاستشراف آفاق النمو الاقتصادي والتطوير في القطاع، حيث تناولت الجلسات تجارب كبار مشغلي نقاط الشحن على مستوى العالم، وخريطة طريق عملية لتوسيع نطاق التنقل الإلكتروني.

وسلّط المتحدثون الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها القطاع، وناقشوا تمويل النظام البيئي للمركبات الكهربائية، وأكدوا أن البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة في دولة الإمارات تجعل منها أرضاً خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، داعين إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة المشاريع الطموحة في هذا المجال.

وأشار عبدالعزيز شطاف، المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن عناوين الجلسات التي شهدها الحدث عكست فهماً عميقاً لمسار تطور الصناعة، واستهدفت استطلاع آراء الخبراء وما لديهم من رؤى وتصورات حول التمويل، وزيادة فرص الاستثمار في مجال صناعة المركبات الكهربائية، في رسالة واضحة للمعرض، مفادها بأن قطاع التنقل الكهربائي في المنطقة تجاوز مرحلة التأسيس، ودخل طور النضج التجاري والجاذبية الاستثمارية.

وأضاف: «إن الرؤية الاستراتيجية لمعرض (تنقل المستقبل) تمثلت في الموازنة بين البعد التجاري في الوقت الحالي والطموحات المستقبلية، بجانب ما تناولته نقاشات الخبراء من موضوعات مثل الحديث حول (ثورة التنقل الجوي المتقدم) والجيل القادم من حلول التنقل، مما يجعل من مركز إكسبو الشارقة منصة متقدمة في استقطاب النقاشات العالمية حول قضايا الاستدامة في النقل». وتطرّقت الحوارات بين المشاركين إلى دور الشركات المصنعة والمبتكرين، إذ شهدت حلقة النقاش حول «مستقبل التنقل في الإمارات العربية المتحدة» مشاركة آدم ريدجواي، الرئيس التنفيذي لشركة «ون موتو».

وقدمت باربرا ليبار، ممثلة شركة «مانتا للطائرات» في الشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة حول «ثورة التنقل الجوي المتقدم».

وتناولت جلسة متخصصة سبل تمهيد الطريق نحو «اقتصاد دائري» في صناعة المركبات الكهربائية.