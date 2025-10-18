«زراعة أبوظبي» تطلق استبيان «التعريف بالأمراض والتحصينات الحيوانية»

إبراهيم سليم (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى المشاركة في استبيان عن الحملة التوعوية «التعريف بالأمراض والتحصينات الحيوانية»، السابعة عشرة، لقياس أثر الحملة على المجتمع وعبر عدد من الأسئلة، على أن تكون الإجابة بـ«نعم أو لا» عن الأسئلة.

وتضمن الاستبيان استفساراً بشأن «طلب خدمة التحصين يتم عن طريق الاتصال هاتفياً أو بزيارة أقرب عيادة بيطرية تتبع لها عزبة المربي، لإعطائه موعداً لوصول فرق التحصين المنتشرة في أرجاء إمارة أبوظبي كافة إلى عزبته»، ويكون الاختيار بين «نعم أم لا» للإجابة.

كما تضمنت سؤالاً حول أن حملات التحصين تستهدف 3 أنواع من الأمراض تشمل كلاً من: «مرض الحمى القلاعية، مرض الكفت ومرض طاعون المجترات الصغيرة».

والاستبيان عن أن التحصين هو وسيلة أساسية للحفاظ على حياة الحيوان ووقايته من الأمراض السارية، إضافة إلى سؤال حول أن حملات التحصين تستهدف الحيوانات المنتجة للغذاء «الضأن والماعز والأبقار» فقط. وتنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملات سنوية خاصة بالتحصينات ضد الأمراض والتحصينات الحيوانية، وكانت آخرها الحملة السادسة عشرة 2024 - 2025 التي انتهت في نهاية أبريل الماضي ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، واستهدفت تحصين مليونين و406 آلاف و452 رأساً من الأغنام والماعز والأبقار بالتحصينات المعتمدة، حسب البرنامج الوطني للتحصين.





وأوضحت «الهيئة» أن الحملة تأتي في إطار الحرص على حماية الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي، وهي جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء، داعية جميع المربين والمزارعين إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملة لحماية ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وغطت الحملة التي انتهت أبريل الماضي ثلاثة أمراض هي: طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها، ولتعزيز منظومة الأمن الحيوي.



3 مراحل

تضمنت الحملة ثلاث مراحل، الأولى إعطاء الجرعة الأولى من لقاح الحمى القلاعية للأبقار، بالإضافة إلى لقاح طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والجرعة الأولى من لقاح الكفت للماعز، بينما شملت المرحلة الثانية لقاح الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز، بالإضافة إلى الجرعة الثانية من لقاح الكفت للماعز، أما المرحلة الثالثة، فتضمنت إعطاء لقاح طاعون المجترات الصغيرة للمواليد من الضأن والماعز، إلى جانب لقاح الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار.