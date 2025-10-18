الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ملتقى المسؤولية الطبية» يعزز التكامل بين القطاعين القانوني والطبي

«ملتقى المسؤولية الطبية» يعزز التكامل بين القطاعين القانوني والطبي
19 أكتوبر 2025 02:27

دبي (وام) 

تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الملتقى القانوني للمسؤولية الطبية يومي 29 و30 أكتوبر 2025، بالتعاون مع منصة «لوير جيتس - Lawyer Gates»، وبشراكة مع جمعية الإمارات الطبية وأكاديمية شرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز الثقافة القانونية في القطاع الصحي، وتسليط الضوء على التشريعات المنظمة للممارسات الطبية في الدولة.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الجمعية الرامية إلى نشر الوعي القانوني المتخصص، ومناقشة أبرز القوانين والتحديات المرتبطة بالمسؤولية الطبية، إلى جانب طرح توصيات عملية، تسهم في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
وقال المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التكامل بين القطاع القانوني والطبي، ونشر الثقافة القانونية التي تضمن حماية حقوق المرضى، وتعزز بيئة مهنية آمنة وعادلة لممارسي المهن الصحية».

«الإمارات لتقويم الأسنان» تنظم مؤتمرها السنوي الأول في دبي
مؤتمر دولي يبحث مستجدات الطب التكاملي وتعزيز الصحة الشاملة
أكاديمية شرطة دبي
جمعية الإمارات الطبية
جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
دبي
شرطة دبي
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:43
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
الرياضة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
اليوم 08:41
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
الأخبار العالمية
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
اليوم 08:34
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
اليوم 08:28
أشخاص يسيرون عبر حي سكني مدمر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف ببنود «اتفاق غزة»
اليوم 02:28
