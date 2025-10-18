«ملتقى المسؤولية الطبية» يعزز التكامل بين القطاعين القانوني والطبي

دبي (وام)



تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الملتقى القانوني للمسؤولية الطبية يومي 29 و30 أكتوبر 2025، بالتعاون مع منصة «لوير جيتس - Lawyer Gates»، وبشراكة مع جمعية الإمارات الطبية وأكاديمية شرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز الثقافة القانونية في القطاع الصحي، وتسليط الضوء على التشريعات المنظمة للممارسات الطبية في الدولة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الجمعية الرامية إلى نشر الوعي القانوني المتخصص، ومناقشة أبرز القوانين والتحديات المرتبطة بالمسؤولية الطبية، إلى جانب طرح توصيات عملية، تسهم في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.

وقال المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التكامل بين القطاع القانوني والطبي، ونشر الثقافة القانونية التي تضمن حماية حقوق المرضى، وتعزز بيئة مهنية آمنة وعادلة لممارسي المهن الصحية».