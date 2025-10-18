شرطة أبوظبي تعزز سبل التعاون مع وفد من سفارة المكسيك

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، لويس ألفونسو دي ألبا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، والقنصل خوان مانويل سانشيز، من السفارة المكسيكية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المطبقة في شرطة أبوظبي، وتعزيز سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

حضر اللقاء كل من العميد محمد حمد الكعبي، مدير إدارة أداء العاملين، والعقيد سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات.