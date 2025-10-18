الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز سبل التعاون مع وفد من سفارة المكسيك

عمران المزروعي خلال لقائه لويس ألفونسو (من المصدر)
19 أكتوبر 2025 02:27

أبوظبي (الاتحاد) 

استقبل اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، لويس ألفونسو دي ألبا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، والقنصل خوان مانويل سانشيز، من السفارة المكسيكية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المطبقة في شرطة أبوظبي، وتعزيز سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي.
حضر اللقاء كل من العميد محمد حمد الكعبي، مدير إدارة أداء العاملين، والعقيد سالم سيف الكعبي، مدير إدارة البعثات.

