مؤتمر دولي يبحث مستجدات الطب التكاملي وتعزيز الصحة الشاملة

سامي عبد الرؤوف (دبي)



نظّمت جامعة دبي الطبية، المؤتمر الدولي للطب التكاملي في التعليم الطبي والممارسات العلاجية، لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الطب التكاملي، وتعزيز الصحة الشاملة من خلال العلاجات التكميلية والبديلة، والتغذية، ونمط الحياة، والصحة النفسية.

وقدم نخبة من الخبراء والمختصين الإقليميين والدوليين، رؤية متكاملة للجمع والمواءمة بين الطب التقليدي والحديث، وركّزت محاور الحدث حول الطب التكميلي من المفهوم إلى التطبيق، وكيفية دمجه في مناهج الكليات الطبية والصحية كجزء من المنظومة العلاجية، طبقاً للأدلة العلمية.

وأكدوا أن القطاعين الصحي والأكاديمي الطبي في دولة الإمارات، يقدمان نموذجاً رائداً في التكامل والمواءمة بين الطب الحديث والتكميلي، مشيرين إلى أن الدولة أصبحت من روّاد قطاع الطب التكميلي والبديل عالمياً، في ظل توفّر الإمكانيات والعقول البشرية القادرة على القيام بأسس وأساليب البحث العلمي واستخلاص النتائج التي تخدم المجتمع.

ويُعد الطب التكاملي نهجاً علاجياً يركّز على المريض، ويعترف بالتأثير المتبادل للجوانب الجسدية والعقلية والروحية والاجتماعية على الصحة، ويستخدم مجموعة من العلاجات وتغييرات نمط الحياة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الصحية، وتعزيز الصحة والرفاهية العامة.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبيّة، بما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام بصحة الإنسان وتضعها على رأس أولوياتها الوطنية.

وقال: «تعمل حكومتنا الرشيدة على استشراف مستقبل الرعاية الصحية عبر مبادرات رائدة، مثل تأسيس «مجلس الإمارات للطب التكاملي»، برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، والذي يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الأنظمة العلاجية التقليدية والحديثة».

وأضاف: «في هذا السياق، أدخلت جامعة دبي الطبية مناهج الطب التكاملي ضمن برامجها التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع مفاهيم الصحة الشمولية في دولة الإمارات لدمج مناهج الطب التقليدي والحديث».

وأكد معاليه، أنَّ المؤتمر يمثّل «منصة علمية رائدة لمناقشة التطورات المتسارعة في هذا التخصص، ويجسّد حرص الجامعة على تقديم تعليم طبي متقدم يواكب أحدث الأبحاث العلمية عالمياً».

وأشار إلى أن «جامعة دبي الطبية، تواصل تعزيز حضورها الأكاديمي برؤية وطنية طموحة، واستطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة الماضية، وهي ماضية في تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات والمساهمة في تقدم وتطور التعليم العالي بالدولة».

من جانبه، قال المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية: «نسعى دائماً لمواكبة التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجال الطب التكاملي الذي يحقق التوازن بين الجسد والعقل والنفس، ويعتمد على التكامل بين الطب التقليدي مثل الصيني والهندي والعربي، والطب الحديث».

وأضاف: «ونهدف من وراء ذلك، إلى تعزيز الوقاية وتحسين أساليب العلاج، ونواصل تعزيز هذا النهج وتطوير بروتوكولات العلاج وزيادة الوعي بالطب التكاملي من خلال مناهج تدرس لطلاب الجامعة».

وكان من أبرز المتحدثين المشاركين في المؤتمر: البروفيسور هانز غونتر ماشينز، والدكتور لي هوافي، والدكتورة لمياء آل فالح، والبروفيسور ميرا كيشافلال بوجابي، والدكتورة مريم الزرعاوي.