علوم الدار

«إكبا» ينال تكريم «الفاو» لريادته في الإنتاج النباتي والحماية المستدامة

طريفة الزعابي تتسلم التكريم من كو دونغيو (من المصدر)
19 أكتوبر 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

حاز المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، على تكريم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تقديراً لإسهاماته الريادية في مجال الإنتاج النباتي والحماية المستدامة. وجاء هذا التكريم خلال النسخة الأولى من الحفل العالمي للتكريم الفني، الذي نظمته الفاو في مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 أكتوبر 2025، ضمن احتفالات المنظمة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، وبيوم الأغذية العالمي لعام 2025.
وقَدَّم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الدكتور كو دونغيو، التكريم إلى الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، تقديراً لدور المركز الريادي في تطوير نظم زراعية مستدامة وقادرة على التكيّف مع التغير المناخي في البيئات الجافة والمتأثرة بالملوحة. ويُعد هذا التكريم الفني العالمي الأول من نوعه مبادرةً جديدةً أطلقتها الفاو لتكريم المؤسسات التي أسهمت في تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال الابتكار العلمي القائم على الأدلة والتأثير الملموس.
وقد جاء هذا التكريم بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي 2025 تحت الشعار العالمي «يداً بيد من أجل أغذية أفضل ومستقبل أفضل»، احتفاءً بالمؤسسات التي تقود التقدم في الإنتاج الغذائي المستدام والكفاءة في استخدام الموارد والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، بما ينسجم مع إطار الأركان الأربعة لمنظمة الفاو: إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل.

المركز الدولي للزراعة الملحية
الفاو
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
