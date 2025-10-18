الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفاو» تحتفل بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها

«الفاو» تحتفل بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها
19 أكتوبر 2025 02:27

أبوظبي (وام)

تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها، وذلك من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي رئيسي في فعاليات النسخة الثانية من «الأسبوع العالمي للغذاء» الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.
وتشارك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في فعاليات «أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء» من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومقره أبوظبي، الذي يعد مركزاً قيادياً في دعم جهود التحول الغذائي في المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية استثنائية هذا العام، إذ تتزامن مع احتفال «الفاو» بثمانين عاماً من الريادة العالمية في تطوير نظم الأغذية الزراعية، ومكافحة الجوع، وتعزيز الزراعة المستدامة.
ومن خلال شراكتها الوثيقة مع دولة الإمارات، التي تعد من أبرز الداعمين الإقليميين لجهود الأمن الغذائي والابتكار الزراعي، تقود «الفاو» سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى تركز على الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وصحة الثروة الحيوانية، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالصدمات المحتملة في العرض والطلب الغذائي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد مختار، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لدى دولة الإمارات، إنه بينما نحتفل بثمانين عاماً من الخدمة الإنسانية، تأتي مشاركتنا في أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء تأكيداً على التزامنا المتواصل بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم النظم الغذائية على المستويين الوطني والعالمي.
وأضاف: «إن مشاركة الفاو لا تقتصر على استعراض إرثها الممتد، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل نظم الأغذية الزراعية، من خلال تنظيم حوارات رفيعة المستوى حول الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وصحة الثروة الحيوانية».
من جانبه، هنأ الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، مشيداً بإسهاماتها النوعية في دعم الأمن الغذائي العالمي ومكافحة الجوع، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

تعاون بنّاء
أضاف العامري أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعتز بهذا التعاون البنّاء، الذي يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الزراعي، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات المتخصصة التي تجمع الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: العمل الإنساني في غزة يشهد تطوراً ملموساً
الأونروا: 300 ألف طالب يعودون للدراسة
أبوظبي
الفاو
الأمن الغذائي
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:43
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
الرياضة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
اليوم 08:41
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
الأخبار العالمية
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
اليوم 08:34
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
اليوم 08:28
أشخاص يسيرون عبر حي سكني مدمر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف ببنود «اتفاق غزة»
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©